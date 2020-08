Via Antonio Veneziano, quel divieto che nessuno rispetta

L’ingresso è consentito solo ai residenti, ma sono in tanti ad ignorare la prescrizione

MONREALE, 23 agosto – Sarà necessaria, probabilmente, una efficace campagna di comunicazione, oltre che una attenta vigilanza quotidiana per far sì che i nuovi cartelli collocati all’intersezione dell’ingresso nei quartieri Carrubbella e Pozzillo possano essere rispettati.

Nei giorni scorsi è stata installata la nuova segnaletica necessaria a rendere efficace il nuovo piano traffico varato dall’amministrazione comunale. Un piano che prevede, per chi arriva dalla via Palermo, la possibilità di svoltare sulla sinistra per reimmettersi in via Benedetto D’Acquisto o sulla destra per percorrere la via Umberto I. Discorso analogo per chi arriva dalla Carrubbella, che può guadagnare l’uscita dal paese attraverso la via Benedetto D’Acquisto. Un divieto è comune a questi automobilisti (così come a quelli che provengono dalla via Roma): ed è quello di immettersi nella via, peraltro molto stretta, Antonio Veneziano, dove ha inizio il quartiere del Pozzillo. A meno che non si sia un residente.

Il cartello recita proprio così. Indica che è vietato immettersi nella angusta stradina, tranne che non si risieda in via Antonio Veneziano. Eppure, come testimoniano le nostre foto, gli automobilisti sembrano ignorare questa prescrizione, immettendosi liberamente nel quartiere Pozzillo.

Il fatto, ovviamente, data l’angustia della strada, lungo la quale insistono alcuni esercizi commerciali e occupata pure da qualche automobilista indisciplinato che parcheggia come crede, si rivela nocivo per la circolazione stradale e soprattutto per la tranquillità dei residenti, che infatti, hanno elevato diverse lamentale, che ci sono pervenute.

Ecco perché sarebbe necessario “bombardare” gli utenti di questa nuova regola, dopo decenni, invece, in cui immettersi in via Antonio Veneziano era consentito, con tutti i mezzi: dalla comunicazione alla presenza costante degli agenti di Polizia Municipale. Perlomeno fino a quando questa nuova regola non srà completamente metabolizzata.