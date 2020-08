SS 186, avviata la bonifica dai rifiuti

Centinaia di sacchetti ne avevano fatto ormai “la strada della vergogna”. LE FOTO

BORGETTO, 31 agosto – Ormai era considerata, ed a buon diritto, “la strada della vergogna”. Un’arteria costellata da lunghissimi cumuli di rifiuti, gettati appositamente in maniera selvaggia, che ne avevano fatto un’icona del degrado e dell’inciviltà.

La strada statale 186, che collega Palermo a Partinico, nel tratto compreso fra Sagana e Borgetto da anni è stata un’offesa al vivere civile. Un tratto da far accuratamente evitare ai turisti, per non incorrere in brutte figure colossali.

Da stamattina, si spera, che le cose vadano meglio, considerata che è iniziata l’opera di bonifica. Un duro lavoro di rimozione di tonnellate di sacchetti maleodoranti. Da oggi, quindi percorrere quel tratto (per i monrealesi è un percorso obbligato quando decidono di spostarsi in direzione Trapani) dovrebbe essere meno disgustoso per la vista e per l’olfatto. Nell’attesa, come afferma il deputato regionale Mario Caputo, che si è battuto per ridare decoro alla statale, di piazzare le videocamere che possano smascherare gli incivili, facendoli multare pesantemente, così come meriterebbero.



Questa mattina l'Anas sede di Palermo con uomini e mezzi ha bonificato il tratto stradale rimuovendo tonnellate di rifiuti che oltre a determinare un costante pericolo ambientale e per la sicurezza pubblica, rappresentavano una immagine devastante per l'intero territorio e per un tratto stradale di grande percorrenza, anche di bus turistici. Un intervento reso possibile dalla grande collaborazione istituzionale tra l'amministrazione comunale di Borgetto e l'Anas Sicilia sede di Palermo".

"Finalmente e' stato eliminato lo stato di degrado igienico sanitario ed ambientale rappresentato dalla colonna di rifiuti ordinari e pericolosi che da mesi costeggiava l'intero tratto della SS 186 che collega i Comuni di Borgetto e Partinico”.

A dichiararlo e' Mario Caputo Deputato Regionale di Forza Italia che nelle scorse settimane accogliendo la richiesta dell'Assessore al Bilancio del Comune di Borgetto Roberto Davi' e della Consigliera Comunale Maria Faraci, aveva richiesto all'Anas di effettuare un intervento di bonifica dell'intera area stradale stante l'impossibilità' manifestata da Comune di Borgetto , per la mancanza di uomini e mezzi adeguati alla portata dell'intervento.



"Ringrazio il dirigente Mele dell'Anas per la immediata disponibilità e gli assessori all'Igiene ambientale e al Bilancio Giuseppe Alaimo e Roberto Davi' che hanno assicurato la presenza e la disponibilità logistica del Comune. Rimosse tonnellate di rifiuti e ripristinata la sicurezza stradale ed ambientale oltre che il decoro del tratto stradale - conclude Caputo - verranno collocati impianti di videosorveglianza al fine di individuare immediatamente coloro che incivilmente riprenderanno il lancio dei sacchetti dalle macchine, oltre che rappresentare un notevole deterrente. Ancora una volta la collaborazione concreta tra politica e istituzioni, senza ostacoli di appartenenza partitica apporta enormi vantaggi per il nostro territorio".

Soddisfatto anche il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che anch’egli aveva richiesto l’intervento ai vertici dell’Anas, considerato che la strada era in condizione di grave degrado con gravi rischi per la incolumità dei cittadini e automobilisti. Al fine di definire i lavori in sicurezza la strada verrà chiusa al transito per tutta la durata degli interventi oggi e domani.