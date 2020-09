Il silenzio degli innocenti: tanta commozione ieri sul monte Moharda

Il sindaco di Altofonte Angelina De Luca: ''Il bosco rinascerà, i nostri figli ne hanno bisogno''. IL VIDEO

ALTOFONTE, 14 settembre – Un quadro spettrale. Come essere immersi nel silenzio e aver la sensazione di sentire solo il proprio respiro, mentre in fondo al petto un sussulto tenue accompagna i passi. Queste le sensazioni che – anche noi – abbiamo provato sulla nostra pelle ieri, in occasione della ''camminata silenziosa'' promossa e organizzata dalla Pro Loco di Altofonte nel bosco della Moharda, devastato nella notte tra il 29 e il 30 agosto dal terribile e atroce incendio.

''Quando sei infelice, torna nel luogo che più ami. Lui ha sempre qualcosa da dirti'' è la citazione che accompagna la locandina promozionale dell'evento. E basterebbero queste poche e semplici parole a descrizione di una giornata che dir toccante è dire poco. Indelebile ancora il segno di quella tragedia che sconvolse - chissà - forse le vite di chi il Moharda l'ha sempre vissuto. Sicuramente la memoria, di una notte senza tregua e senza pace, lunga un'eternità eppure così rapida nella sua distruzione, come una miccia che innesca.

(L'articolo completo guardando il video pubblicato in basso)