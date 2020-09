Massiccio intervento dei volontari di ''Basta Crederci'' alla scuola ''Francesca Morvillo''

I lavori continueranno nei prossimi giorni. LE FOTO

MONREALE, 30 settembre- Un altro massiccio intervento dei volontari di “Basta Crederci” è stato svolto stamani alla scuola primaria di via Biagio Giordano “Francesca Morvillo”. Gli operatori che abbiamo già apprezzato nei mesi scorsi con opere di volontariato in tutto il territorio, hanno lavorato in sinergia con Alessandro Maenza, volto conosciuto nel territorio monrealese, dato che si impegna con azioni di volontariato da ben 12 anni.

Nel corso della mattinata sono state rimosse erbacce e sterpaglie dall’entrata, dalla scalinata che dà su Via Trieste dando così un ulteriore entrata alla scuola.

Il lavoro dei volontari però non si fermerà solo a questo, perché quelli impegnati oggi, ovvero Alessandro Maenza, in sinergia con Alessandro Cassarà che ricordiamo essere non percettore di reddito di cittadinanza e Piero Faraci di ‘Basta Crederci’ si impegneranno nei prossimi giorni anche riparazioni del suolo, vista l’assenza di alcune mattonelle e la presenza di buchi nel suolo.

Il volontario Alessandro Maenza aggiunge che vista la mole di rifiuti lasciati in precedenza da altri volontari, non possono essere asportati vista la mancanza di una via d’accesso per caricare questi materiali quindi è in programma assieme alla Protezione Civile che allo scadere dell’ordinanza che vieta di bruciare le sterpaglie, ovvero il 14 ottobre, verranno date alle fiamme questi rifiuti formati principalmente da canne e sterpaglia, così da pulire il terreno che non veniva pulito da tempo.