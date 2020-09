Monreale e frazioni, sono 9 i casi di coronavirus

Arcidiacono: “Invito tutti a mantenere un comportamento responsabile”

MONREALE, 30 settembre – Sono nove in tutto i casi di coronavirus sul territorio comunale di Monreale. Ne dà notizia il sindaco, Alberto Arcidiacono dopo la comunicazione ricevuta dall’Asp 6 di Palermo.

I nove contagiati sono distribuiti sul territorio comunale: Pioppo, Monreale, San Martino, Aquino, Grisì, Villaciambra. Il primo cittadino coglie l’occasione per ribadire ancora una volta l’invito a rispettare la normativa anti Covid e a mantenere un comportamento responsabile, principale strumento di contrasto al diffondersi del Coronavirus.

"Ho ricevuto i dati ufficiali su tutti i tamponi effettuati nel nostro territorio ( frazioni comprese) - afferma Arcidiacono sul suo profilo facebook - . Oggi apparteniamo, grazie al cielo ed al senso di responsabilità di molti, a quei comuni con pochissimi casi. I concittadini contagiati sono nove (in tutto il territorio), stanno discretamente bene. Mi spiace per chi ha fantasticato 100, 200, 300 casi o su chi ipotizza complotti per nascondere verità scomode al Giro.

Godiamoci questi momenti di serena normalità, alla fine bisognerà temporaneamente convivere con questo virus. Contro gli stupidi invece bisognerà combattere per sempre".