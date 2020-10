Monreale ''città della ceramica e dei mosaici''

Questo il titolo della targa realizzata dal maestro Giuliano che da oggi abbellisce l’ingresso della città con una scultura della collezione ''Re e Regine''

MONREALE, 2 ottobre – Da oggi l’ingresso storico della città si abbellisce grazie alla posa di due grandi targhe in pietra lavica maiolicate e una scultura raffigurante una Testa di Moro della collezione “Re e Regine” che sono state donate dall’artista Nicolo’ Giuliano al Comune di Monreale.

La donazione è avvenuta in occasione del grande evento della partenza della prima tappa del Giro d’Italia ed in seguito al riconoscimento che Monreale ha ottenuto da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico quale "Città di antica ed affermata tradizione della ceramica”.

Un particolare ringraziamento è stato espresso al maestro Giuliano da parte del sindaco Alberto Arcidiacono e della giunta comunale. Tutte le fasi della realizzazione dell'opera, dalla ideazione alla progettazione, sono state curate e seguite dall’assessore alle Attività Produttive Geppino Pupella.