Coronavirus, due nuovi casi ad Altofonte: sono 140 in tutta la Sicilia

Salgono a cinque i casi di Covid nel comune parchitano

ALTOFONTE, 2 ottobre – Altre due persone sono risultate positive al Covid-19 ad Altofonte. Ad annunciarlo il sindaco Angelina De Luca, accompagnando alle dichiarazioni un accorato appello a tutta la cittadinanza.

I due nuovi casi riguardano due giovani appartenenti allo stesso nucleo familiare, e la De Luca ha sottolineato la criticità della situazione e l’urgente bisogno che tutta la comunità rispetti le regole.

“Chiedo ai ragazzi di fare molta attenzione: possono contrarre il coronavirus, essere asintomatici e contagiare i genitori e i nonni. Oggi siete voi il principale veicolo del virus. Invito tutti alla massima allerta, poiché la situazione ci sta sfuggendo di mano, è fuori controllo. Chiedo il massimo rigore anche alle attività commerciali: che obblighino tutti a entrare nei loro negozi solo se indossano la mascherina. Fortunatamente non abbiamo focolai, ma non possiamo rischiare che Altofonte diventi zona rossa, non possiamo rischiare che i casi aumentino”.

Intanto sono emersi ulteriori casi nel Palermitano: nella casa di riposo “Villa Luisa” di Marineo, di cui avevamo precedentemente segnalato 3 casi di positività al coronavirus, sono emersi in totale 9 casi di contagio. Il virus è stato contratto da 9 ospiti della struttura, su 10 complessivi, ma il sindaco Franco Ribaudo aveva già provveduto al sigillo della residenza per anziani in modo da contenere il numero dei contagi. Anche un dipendente è risultato positivo, e ora sono le patologie pregresse dei pazienti a destare preoccupazione nella cittadinanza del comune palermitano.

Sono 140 i casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. 3.048 sono gli attuali positivi, di cui 303 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva e 2.724 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 4.052 unità, mentre sono 5.552 i tamponi effettuati oggi in tutta l’Isola; saliti a 314 i decessi (+2).