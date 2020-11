Rifiuti, nuovi orari per il conferimento nelle zone non servite dal porta a porta

Possibile gettare la spazzatura dalle 17 alle 21,59

MONREALE, 9 novembre – Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha riorganizzato il servizio di raccolta rifiuti, a causa dell’emergenza COVID-19 e delle ultime misure restrittive imposte dal Governo nazionale.

Con lo scopo di garantire una migliore gestione per la raccolta dei rifiuti in tutto il territorio monrealese, con ordinanza sindacale sono stati modificati gli orari. Da oggi il conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali, dove non è attivo il sistema di raccoIta porta a porta, sono i seguenti: dalle ore 17 alle ore 21.59 Tutti i giorni, escluso il sabato e prefestivi. Chi non osserverà le nuove disposizioni, fanno sapere dal comune, andrà incontro a sanzioni da parte della Polizia Municipale.

Resta aperta, invece, la partita relativa alle multe elevate in precedenza, quando in realtà c’era poca chiarezza sugli orari di conferimento. Non è escluso che circa le sanzioni già avviate possa aprirsi una lunga battaglia legale fra amministrazione comunale e utenti multati.