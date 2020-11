Una pista ciclabile tra Pioppo e Monreale: parte la richiesta

Il Comitato Pioppo Comune: “Si potrebbe sfruttare un finanziamento che scade a dicembre”

MONREALE, 13 novembre – Una pista ciclabile che percorre la SS 186 per consentire a chi va in bici di arrivare in sicurezza a Pioppo e di godersi il panorama che non si può apprezzare percorrendo il tratto di statale con la macchina.

Lo chiede in una nota Stefano Lo Coco, componente della consulta di Pioppo che inoltra la richiesta al sindaco Alberto Arcidiacono, sostenendo come siano già in corso avviate interlocuzioni con l’amministrazione che potrebbe attivarsi in tal senso.

“Una pista ciclabile e comunque pedonale – afferma Lo Coco – che consentirebbe ai pioppesi (e non solo) di poter fare un po' di sport all'aperto, di ridurre le distanze tra Pioppo e Monreale e di farlo in piena sicurezza. Inoltre sarebbe un ottimo deterrente per chi ogni anno incendia da Piano Tavernelle. Esiste al momento una possibilità concreta con il bando ''comuni in pista'' che scade a dicembre. Questo é quanto insieme al sindaco abbiamo valutato di poter realizzare in tempi non lunghi grazie alla disponibilità di questo e altri finanziamenti. Occorrerà probabilmente un accordo con Anas e Azienda Foreste ma è tutto possibile. Ho avuto modo valutare insieme al sindaco le possibilità di realizzare il progetto già tempo addietro. Adesso ci sono nuove possibilità, non possiamo farcele scappare”.