Scavi per la fibra a Strazzasiti, un pericolo per i passanti

Scavi per la fibra a Strazzasiti, un pericolo per i passanti

La traccia è rimasta aperta da mesi. Protestano i residenti

MONREALE, 19 novembre – L’innovazione tecnologica sì, la possibilità di una connessione veloce va bene, le cadute no. Quelle meglio evitarle. Soprattutto in questo periodo triste in cui in ospedale, purtroppo, ci si va per altre ragioni.

Di questo si lamentano i residenti di Strazzasiti dopo che da tanto tempo, sono già diversi mesi, è stato effettuato lo scavo per la fibra. Non si sarebbe nulla di strano se non fosse che, come testimonia la foto, lo scavo è rimasto aperto, con un notevole solco evidente sull’asfalto, che diventa una trappola micidiale per chi vi passa.

Qualcuno dei residenti racconta che qualche ciclista ne ha già fatto le spese, infilando involontariamente la ruota della propria bici proprio in quella fenditura e compiendo un ruzzolone che avrebbe voluto evitare. La zona, tra l’altro, è anche frequentata da podisti amatoriali che in quella zona effettuano i loro allenamenti individuali. Metterci un piede, soprattutto quando si è in affanno per la corsa, significherebbe, nella migliore delle ipotesi, prendersi una storta alla caviglia o peggio per i meno fortunati. E allora perché non intervenire? Si chiedono. “Ci piacerebbe che l’amministrazione comunale facesse da pungolo presso la ditta, invitandola a rimuovere il pericolo che mette e rischio l’incolumità dei passanti”.