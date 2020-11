Coronavirus, sempre alto il contagio in Sicilia: oggi 1.838 nuovi casi

Frattanto l’assessore Razza è nella bufera: il Ministero della Salute invierà Nas ed ispettori in Sicilia

PALERMO, 21 novembre – Continua ad essere preoccupante la situazione Covid in Sicilia, dove il numero dei nuovi positivi non accenna ad abbassarsi, mantenendosi sempre su livelli di guardia. Il tutto nel giorno in cui l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza si trova nella bufera per una vicenda tutta da chiarire, circa presunti dati falsati dei posti letto in Sicilia. Il tutto sarebbe stato architettato per evitare alla Sicilia la dichiarazione di “zona rossa”.

Il governo nazionale, come ha fatto sapere il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, invierà degli ispettori che, insieme ai Nas, avranno il compito di indagare su questa vicenda che ha fatto salire la Sicilia alla ribalta delle cronache nazionali.

Il governo regionale, dal canto, per bocca del presidente Nello Musumeci, si è detto pronto a ricevere qualsiasi ispezione, purchè la vicenda sia lontana da ogni speculazione politica. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Frattanto sono 1.838 i positivi nell’Isola nelle ultime 24 ore con 9.836 tamponi effettuati. La provincia più colpita è sempre quella di Catania con 625 nuovi casi. I deceduti siciliani odierni sono invece 43. I guariti 310.

Su scala nazionale nelle ultime 24 ore si registrano 34.767 nuovi casi e, purtroppo 692 morti. Sono stati effettuati 237.225 tamponi.