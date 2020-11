Coronavirus, 1.258 nuovi casi in Sicilia. Ancora focolai nelle strutture palermitane per anziani

Ne sono stati individuati due in due diverse Rsa del capoluogo

PALERMO, 22 novembre – Continua l’emergenza Covid nelle strutture palermitane per anziani: un focolaio è stato individuato presso la casa di riposo Santissimo Salvatore, sita in via Altarello, mentre un altro riguarda il centro Alzheimer di via Sciuti.

Il bilancio dei contagiati, tra ospiti e personale, è di 30 persone: purtroppo, tra gli ospiti del centro Alzheimer, vanno registrate 3 vittime.

Intanto l’Ospedale Riuniti Villa Sofia-Cervello ha reso noto il ritorno in funzione di una parte del nosocomio: si tratta del complesso polichirurgico, precedentemente chiuso dopo l’avvenuto riscontro di un caso di positività al coronavirus tra il personale.

Nelle ultime ventiquattro ore è calato il numero dei contagi da Covid-19 in Sicilia: sono stati 1.258, ma a fronte di 6.447 tamponi processati. Sempre alto il numero delle vittime (+45), in leggero calo quello dei dimessi guariti (+292). Gli attuali positivi sono 37.162, tra cui 1.838 in degenza ordinaria (+28) e 241 in terapia intensiva (-1 rispetto alla giornata precedente). In Italia sono stati registrati 28.337 nuovi casi di coronavirus e 562 decessi.