Coronavirus, 1.317 nuovi casi in Sicilia. Ancora alto il numero delle vittime

Oggi sono stati registrati 47 decessi

PALERMO, 25 novembre – Sono 1.317 i nuovi casi registrati nella nostra Isola nelle ultime ventiquattro ore. Gli attuali positivi sono 38.320, mentre i tamponi processati sono stati 11.433. In calo il numero dei ricoverati in degenza ordinaria (1.824 in totale, -20 oggi) mentre sale leggermente il numero dei pazienti dei reparti di terapia intensiva (7 in più rispetto alla giornata precedente, 250 complessivamente).

Il numero dei dimessi guariti è molto alto (oggi sono stati 1.149) così come quello delle vittime, che sono state 47. Secondo un report dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, si registra un calo degli attuali positivi sia nel capoluogo, con meno di 8 mila unità, che nel resto della provincia (dove i cittadini positivi al Covid sono meno di 11 mila).

In Italia oggi sono stati registrati 25.853 nuovi casi di Covid-19, un dato che mostra un calo di circa 6.700 unità rispetto alla media, mentre rimane alto il numero delle vittime (+722).