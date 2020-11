Monreale, muore mentre pedala sulla statale 186

Un arresto cardiocircolatorio alla base del decesso di G.A., 52 anni monrealese

MONREALE, 29 novembre – Sono con ogni probabilità naturali le cause della morte di G.A., 52enne, monrealese, ciclista amatoriale, deceduto stamattina sulla strada statale 186, all’altezza del ristorante La Botte, mentre pedalava in gruppo con altri amici.

Il fatto si è verificato di prima mattina, quando l’uomo ha accusato un malore, determinato verosimilmente da un arresto cardiocircolatorio, accasciandosi a terra. I soccorsi del 118, chiamato dai suoi compagni, purtroppo, non sono serviti a nulla. L’uomo è deceduto e per lui non c’è stato nulla da fare. Successivamente è arrivato il medico legale, che ha accertato le cause del decesso, restituendo la salma ai familiari.

Sul posto sono intervenuti pure gli uomini della Polizia Municipale di Monreale, con il supporto dei carabinieri, che hanno regolato la viabilità. Sul posto si sono formate lunghe code di auto, in direzione Pioppo.