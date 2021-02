''Nuovo cimitero di Pioppo? Perplessi su una delibera presentata con anomala velocità''

Vittorino e Terzo (FI): "Interrogativi irrisolti e fondati timori per la tutela ambientale. Il Sindaco smetta di cercare 'costruttori e responsabili' e ritiri la delibera"

MONREALE, 3 febbraio – "Ci sorprende e ci preoccupa come mai la amministrazione comunale cosi’ solerte a rispondere per via telematica ad ogni commento di cittadini e sempre attiva con i selfie, mantenga un preoccupante silenzio a fronte delle fondatissime e documentate osservazioni presentate dal 'Comitato Pioppo Comune', dalla Cgil e da alcuni consiglieri comunali, tutte rivolte a segnalare la inopportunita’ di consentire a privati di realizzare a Pioppo un mega cimitero, assolutamente sproporzionato per le esigenze funerarie della popolazione monrealese, che ospitera’ defunti provenienti dai comuni dell’area metropolitana di Palermo, con costi esorbitanti per i monrealesi".

Insomma un progetto a vantaggio dei privati e antieconomico per i cittadini, e che devastera’ una della aree paesaggistiche piu’ suggestive di Pioppo. Invitiamo la Amministrazione a rispondere alle osservazioni di comitati civici, forze sindacali e amministratori eletti in consiglio e sospendere l’esame dell’atto deliberativo".

E’ quanto chiedono i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, a margine di un incontro con il comitato cittadino di Forza Italia: “Ci sono altre alternative – hanno dichiarato i forzisti – diverse dalla costruzione di un mega cimitero aperto a tutti i residenti dei comuni viciniori e non soltanto ai deceduti nel nostro Comune. Ci chiediamo se l’amministrazione ha valutato l’ampliamento dell’attuale cimitero o la costruzione di nuovi loculi. Ci chiediamo se la giunta e la variopinta maggioranza ha verificato quanti sono i decessi a Monreale in un anno . E se a fronte di poco medo di 100 decessi annui e’ opportuno realizzare. migliaia di loculi e se sì, a vantaggio di chi. Si e’ interrogata la amministrazione comunale se e’ necessario devastare una area di 40 mila metri quadri , in un contesto paesaggistico e ci chiediamo se e’ stato valutato l’impatto ambientale stante la presenza di importanti falde acquifere e se ha considerato il timore di un grave pericolo di inquinamento delle risorse idriche comunali.

Ci chiediamo come mai nel cimitero comunale possono essere sepolti soltanto i nati o residenti a Monreale, mentre nel futuro cimitero possono essere tumulati soggetti non monrealesi . E’ stata fatta una variante regolamentare al di fuori delle competenze del consiglio comunale? I nostri cittadini sanno che dovranno pagare costi notevoli per le tumulazioni nel nuovo cimitero privato? E infine perche’ e’ stato scelto dai privati il territorio di Monreale invece che realizzare lo stesso intervento in altri comuni? Delibere di importanza straordinaria come questa non possono essere approvate mediante riunioni solitarie nelle scale del palazzo di citta’ in cerca di "responsabili". Questa delibera va ritirata perche’ contraria all’interesse dei cittadini e invitiamo tutte le forze politiche che da sempre hanno espresso dubbi a rivolgere la stessa richiesta alla amministrazione" concludono.