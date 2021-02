Monreale, iniziati i lavori di indagine al cimitero comunale

Il fine è quello di eliminare l’infrastruttura in ferro che impedisce l'uso della 18ª sezione

MONREALE, 13 febbraio – Sono iniziati, la settimana scorsa, al cimitero monumentale i lavori di indagine nell’area sottostante alla sezione diciottesima.

Ne dà notizia l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella, che ha affermato che si tratta di una situazione venutasi a creare a causa di uno smottamento del terreno sottostante che, da circa 35 anni, non rende agibile il lotto di terreno. Ultimati i risultati delle indagini, i tecnici preposti valuteranno gli interventi da adottare per mettere in sicurezza i loculi ed eliminare l’infrastruttura in ferro che ne impedisce l'uso. Lo scopo di questo lavoro – dichiara Il sindaco – grazie alle specifiche indagini di tipo geologico e geotecniche dei terreni, è quello di definire l’idoneità dell’area che ospita la 18ª sezione, al fine di garantire la massima incolumità di chi si reca nei luoghi”.