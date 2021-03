180 salme da tumulare, il Comune occupa temporaneamente i posti privati

Ordinanza del sindaco: potranno essere utilizzati per quattro mesi

MONREALE, 12 marzo – Diventa sempre più problematica la situazione all’interno del cimitero di Monreale, dove sono già 180 le salme in attesa di tumulazione. Un quadro decisamente allarmante che obbliga a provvedimenti straordinari.

È per questo che l’amministrazione comunale ricorre all’utilizzo temporaneo dei loculi appartenenti a privati, con lo scopo di attenuare la gravità della situazione. Con un’ordinanza sindacale, emanata in data odierna, il primo cittadino, Alberto Arcidiacono dispone di autorizzare per un periodo di quattro mesi, in deroga ai vincoli di parentela, la tumulazione delle salme, anche di quelle giacenti in deposito, presso loculi o cappelle gentilizie messe a disposizione su libera iniziativa, gratuitamente e senza la corresponsione di indennità alcuna dai titolari di concessioni/sepolture e previo pagamento al Comune di Monreale dei diritti cimiteriali.

Il provvedimento scaturisce dall’esigenza di evitare il protrarsi e l’aggravarsi della condizione di emergenza igienico-sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di loculi cimiteriali.



Tutto questo nonostante il Comune abbia già intrapreso la via dell’ampliamento del numero di posti disponibili presso il cimitero cittadino, contando di realizzare nuovi loculi, anche prefabbricati. Dalle confraternite, frattanto, l’amministrazione comunale ha ottenuto l’assenso all’utilizzo di 30 posti.

In ottica futura, peraltro, come dimostrano anche le recenti cronache politiche, il Comune ritiene di poter risolvere il problema in via definitiva con la realizzazione del cimitero di Piano Renda. Ovvio, però, che per questa i tempi necessari non saranno affatto brevi. Ecco perché il problema debba essere affrontato in maniera rapida e “contingibile” per la cui soluzione, seppur temporanea, il Comune ha individuato la strada dell’odierna occupazione temporanea di loculi.