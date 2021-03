Lavori al Chiostro, Arcidiacono: ''Il turismo e i Beni Culturali sono il futuro del nostro sviluppo economico''

“Azione sinergica per fare di Monreale città simbolo del Mezzogiorno”

MONREALE, 17 marzo – "Quest'amministrazione comunale crede fermamente nella promozione del territorio attraverso la valorizzazione dei luoghi e dei monumenti che rappresentano i tratti distintivi di un patrimonio culturale collettivo, sul quale investire come volano di sviluppo”.

Lo ha detto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono in occasione della consegna dei lavori de Chiostro dei Benedettini, finalizzati ad un consolidamento della struttura per una migliore fruizione del monumento. “I lavori al Chiostro dei Benedettini e gli altri tre cantieri aperti in città – ha aggiunto il primo cittadino – testimoniano l'impegno che attraverso un'azione sinergica e coordinata devono fare di Monreale una realtà simbolo dell'intero Mezzogiorno. La città è capace di offrire il volto autentico della Sicilia nella sua poliedricità ".