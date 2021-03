Piogge torrenziali, peggiorano le condizioni di via Strazzasiti

Strada ristretta causa cedimento: già allertata l'amministrazione per la messa in sicurezza

MONREALE, 22 marzo – Condizioni ulteriormente deteriorate quelle della via Strazzasiti, interessata già da parecchio tempo da un profondo stato di dissesto. Le ultime piogge, infatti, hanno pronunciato il pericoloso avvallamento presente su uno dei due fianchi.

Immediatamente allertate le istituzioni, con la macchina comunale che si è immediatamente messa in moto allertando gli uomini della protezione civile, i quali hanno opportunamente posto l'attenzione - mediante segnaletica - sulla pericolosità del punto. Le condizioni critiche del tratto specifico, insistente sulla via Strazzasiti, non sono affatto sconosciute. Ben al corrente anche l'amministrazione comunale che - causa le cattive condizioni meteorologiche - non ha potuto dare avvio agli imminenti lavori di ripristino già programmati. L'intera area è stata transennata e messa in sicurezza da gli addetti della ditta preposta per allertare del possibile cedimento tutti gli utenti e gli stessi residenti.