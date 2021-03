Monreale, esonero della tassa di soggiorno e proroga per Cosap e Tosap

Nel decreto sostegni un fondo da 250 milioni di euro

MONREALE, 23 marzo – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono rende noto che i proprietari di strutture ricettive, alberghi, case vacanza e Bed and Breakfast saranno esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno, grazie al decreto legislativo sostegni che ha istituito un fondo da 250 milioni di euro per l’anno 2021 a ristoro parziale dei Comuni per i minori introiti dell’imposta di soggiorno.

“Per quanto riguarda ristoratori ed esercizi commerciali - ha aggiunto l’assessore alle Finanze Luigi D’Eliseo - arriva il prolungamento al 30 giugno 2021 delle esenzioni dalle tasse per l’occupazione del suolo pubblico (ora canone unico) per ripartire con più spazio e senza costi aggiuntivi quando l’emergenza lo permetterà. Lo stesso vale anche per la tassa di soggiorno che non dovrà essere pagata dai titolari di strutture ricettive”.