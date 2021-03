Monreale, volontari in azione per il servizio di guardia ambientale

Monreale, volontari in azione per il servizio di guardia ambientale

Vigileranno per evitare l’abbandono illecito di rifiuti

MONREALE, 24 marzo – Da lunedì 22 marzo al lavoro per le vie di Monreale i volontari dell’A.V.D.T.S. in campo per un servizio di guardia ambientale contro l’abbandono illecito dei rifiuti.

Durante un periodo di monitoraggio, gli ispettori ambientali avranno il compito di dissuadere i cittadini e arginare un fenomeno così molesto e deleterio per l’immagine del paese e per la qualità di vita dei cittadini. Apprezzamento è stato espresso dagli assessori all’Igiene Urbana e alla Polizia Municipale Totò Grippi e Paola Naimi, che ringraziando il presidente dell’associazione A.V.D.T.S., Maurizio Patellaro e i volontari tutti, hanno sottolineato l’importanza del servizio, reso a titolo gratuito.

Le Guardie Ambientali, nate grazie al dialogo sinergico tra il comandante Luigi Marulli e il presidente Patellaro, il sabato e la domenica svolgeranno il proprio lavoro presso il cimitero comunale insieme all'associazione di Protezione Civile della polizia di stato ( ANPS). Un invito concreto alla cittadinanza da parte dell’amministrazione che continua a mettere in campo tutte le strategie opportune affinchè si possano conferire i rifiuti nel modo più corretto e liberare così il territorio dalle discariche abusive.