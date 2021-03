No alle scampagnate pasquali, il sindaco chiude le aree attrezzate di Pioppo e San Martino

Il provvedimento, preso tramite ordinanza, si allinea alle disposizioni nazionali atte al contenimento dell'epidemia

MONREALE, 25 marzo – Niente scampagnate, né grigliate in compagnia. Questa la decisione presa dal primo cittadino Alberto Arcidiacono, che proprio oggi ha firmato l'ordinanza di chiusura delle aree attrezzate e boschive di Pioppo e San Martino delle Scale.

Visto il decreto nazionale con il quale si stabilisce che nelle giornate coincidenti con le festività pasquali tutto il territorio sarà classificabile come zona rossa e considerato soprattutto che - nonostante le prescrizioni già in atto - sono riscontrabili ancora delle violazioni nel divieto di assembramento in aree pubbliche, il sindaco ha pertanto prescritto il divieto di accesso e di utilizzo delle aree attrezzate e delle aree boschive di Pioppo e San Martino delle Scale, così come di ogni altra area pubblica del territorio atta a permettere scampagnate e gite fuori porta. L'ordinanza si riferisce ai giorni dal 3 al 5 aprile.