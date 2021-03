Atti vandalici nel centro storico, a soqquadro gli arredi urbani

Probabilmente opera di un gruppo di ragazzi: seriamente danneggiate alcune panchine e piante. LE FOTO

MONREALE, 26 marzo – Forse l'opera di alcuni ragazzi aggiratisi intorno al centro storico nelle ore notturne. Tuttavia provare a dare una spiegazione o anche una plausibile motivazione che tenti di capire questo gesto, è cosa praticamente impossibile.

E' quanto constatato questa mattina dai volontari di Basta Crederci che – sopraggiunti nel centro storico – si sono ritrovati dinanzi una scena che di razzia aveva tutti i connotati: panchine divelte e ribaltate, seriamente danneggiate in altri casi, birilli in cemento – come quelli segnalanti il divieto di accesso nella breve bretella che si inserisce in piazza Guglielmo II – riversi sulla pavimentazione. Stessa sorte per piante e vegetazione dei quartieri storici limitrofi.

Certo incredibile come – nonostante le disposizioni nazionali vigenti soprattutto per le ore notturne – alcune bande di giovani riescano, senza incappare in alcun addetto alla vigilanza, a devastare un intero centro storico, mettendo letteralmente a soqquadro gli elementi di arredo urbano. Nonostante infatti il coprifuoco entro le ore 22, molte sono le segnalazioni di ragazzi che indisturbatamente si ritrovano ancora fuori dalle proprie abitazioni oltre l'orario consentito.