Sanificazione stradale anti-covid attivata, ma le periferie?

A sollevare la questione in particolare i residenti di Aquino. Il sindaco Arcidiacono risponde: ''Copriremo tutto il territorio, con le dovute priorità''

MONREALE, 9 aprile – E' partita esattamente due giorni fa l'attività di sanificazione stradale garantita dalle forze della Protezione civile. L'intento è sicuramente quello di provare con ogni mezzo possibile a proseguire sulla strada della lotta alla diffusione del contagio da Coronavirus.

A distanza già di poche ore dalla pubblicazione sul nostro quotidiano di tale avviso, molte sono state le interazioni che - a onor del vero - necessitavano di adeguate risposte. Il sollecito giunto proprio alla nostra redazione partiva in particolare dalla popolazione residente di Aquino che, chiedendo maggiori delucidazioni in merito all'opera di sanificazione, segnalava soltanto due interventi della protezione civile in quelle zone per tutto quanto il periodo pandemico.

Tra le righe vi si leggeva indubbiamente la proccupazione che la campagna di sanificazione si limitasse al solo centro abitato. Rivolgendo la questione al sindaco Alberto Arcidiacono - estendendola a tutto il territorio monrealese, comprese dunque le periferie - il primo cittadino ha dunque a noi risposto che: ''E' chiaro che la priorità verrà data ai luoghi d'incontro che necessitano per primi della disinfezione. Comunque assicuro che copriremo interamente il territorio''.