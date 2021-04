Fondo Pasqualino, al via oggi le opere di bonifica: diserbamento delle aree verdi e rimozione di rifiuti

I lavori erano previsti dal programma degli interventi redatto dall’amministrazione comunale. LE FOTO

MONREALE, 15 aprile – Diversi i lavori previsti dall’amministrazione comunale all’interno di Aquino, facenti parte di un programma ben dettagliato che, tuttavia, per ragioni di priorità rispetto ad altre zone critiche, ha subìto negli ultimi mesi delle variazioni: a distanza di circa tre mesi dal primo intervento, oggi la frazione torna sotto i riflettori per via degli interventi di bonifica nei pressi di fondo Pasqualino.

Era lo scorso 20 gennaio: attraverso un ordine di servizio, la ditta Ecolandia srl interveniva all’interno dell’anfiteatro di Aquino attuando un importante intervento di bonifica che ha visto gran parte della vegetazione spontanea estirpata, i tappeti erbosi ripristinati e, di conseguenza, i sacchi di rifiuti conferiti irregolarmente eliminati. Interventi, questi, che rimasero però incompiuti in quanto, l’amministrazione, secondo dei criteri, ritenne opportuno dare precedenza ad altre aree del territorio normanno, più decadenti rispetto a quelle pertinenti alla circoscrizione. Tuttavia, questa mattina, tra i punti del programma delle opere redatto dal governo locale, figurava fondo Pasqualino. Così, grazie alle diverse sollecitazioni pervenute in quest’ultimo periodo dal consigliere Santina Alduina e dal presidente di frazione Benedetto Annaloro – presenti quest’oggi durante i lavori, ndr – e dalla intera Consulta cittadina, questa mattina, intorno alle ore 9, tre operatori della ditta Ecolandia srl hanno dato il via agli interventi riguardanti il diserbamento della vegetazione selvaggia e il ripristino dei manti erbosi, oltre al ritiro dei sacchi di rifiuti indifferenziati presenti sul marciapiedi sinistro in prossimità dell’ingresso.

Uno spazio che, frattanto, è stato interdetto dal conferimento selvaggio di rifiuti grazie all’installazione di una rete di recinzione da cantiere per impedirvi l’abbandono dei sacchi. “Un intervento che attendevamo da tempo – afferma Annaloro a MonrealeNews – e che comunque era previsto dal programma. Avevo contattato Grippi prima di Pasqua per programmare un ulteriore sgombero di rifiuti nei pressi della villetta e permettere lo svolgimento della manifestazione religiosa – la via Crucis, ndr – in uno spazio decoroso: in quell’occasione mi disse che a breve sarebbero intervenuti e così è stato. Le opere occuperanno gli operatori anche nei prossimi giorni. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale, in particolar modo il delegato ai Rifiuti e l’assessore Pupella per l’interesse mostrato. Adesso tocca a noi. La comunità di Aquino gode tra l’altro del servizio ‘porta a porta’ e questo dovrebbe consentire loro di osservare con estrema facilità l’ordinanza. È nostro interesse – conclude il delegato – mantenere pulito il nostro territorio”.