La mia storia amara con il covid

...e la ripresa del quotidiano fidando nella scienza, negli ospedali, nella classe medica ed infermieristica

MONREALE, 7 maggio – Oggi venerdì 7 maggio 2021, alla luce del tampone rapido anti-covid19 risultato negativo, mi sento un uomo libero che ritorna sulla scena della vita, carico di pathos e tanta positività per il mio futuro di scrittore anziano e legatissimo al tempo che vola.

Ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono che mi ha rivelato al 100% la sua stima ed il suo affetto con fatti concreti, per aiutarmi a sforare la matta routine legata al Covid19. Ringrazio Angelo Venturella per le sue prestazioni professionali (bardato come un matto) per assicurarmi quotidianamente la cura concertata dalla mia dottoressa privata con l’ospedale. Non finirò di ringraziare mai, mio nipote Daniele Lo Coco neurologo dell’ospedale Civico di Palermo e figlio del mio mitico cugino Albino Lo Coco, primario all’ospedale Civico da mezzo secolo. Rinnovo il mio ringraziamento per Angelo Venturella, una delle mie stelle polari in questa mia storia patetica, clinica ed esistenziale. Ricordo a tutti i miei amici che non ho mai dubitato del loro affetto, spesso bardato dal silenzio per motivi di privacy; siete tutti nel mio cuore. Ringrazio una donna che mi sta accanto da mezzo secolo e non si è mai arresa, malgrado il mio vissuto discutibile. A questa donna che è mia moglie Marina, oggi dico: e se a 72 anni la sparo grossa cantando “E se mi senti dire che t’amo da morire, non ti sconvolgere perché non sono io che parlo ma è il mio cuore a farlo, lui non ragiona come me”.

Affronterò in un secondo tempo, la situazione medico-scientifica in ambito gastro-enterologico con due professionisti che hanno fatto la storia della Gastroenterologia in Italia e sono stati il fiore all’occhiello della grande genialità del Prof. Luigi Pagliaro, ovvero i dottori Claudio Di Franco e Roberto Di Mitri, attuale primario della Gastroenterologia all’ospedale Civico di Palermo. Dettaglierò il primo intervento di mio nipote Daniele Lo Coco, con richiesta di TAC urgente, per escludere polmoniti virali da covid19 ai due polmoni.

Approfondiremo l’aspetto del ricovero ospedaliero, sulla psicologia di qualunque paziente si ritrova catapultato in un ospedale pubblico e prova un grande sentimento d’angoscia. Approfondiremo anche i costi finanziari che implicano il salire e scendere per le sale ospedaliere.

