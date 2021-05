Via Regione Siciliana, perde il controllo della macchina, ferito un giovane

La sua auto si è ribaltata. L’uomo è stato soccorso dai passanti

MONREALE, 9 maggio – Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, poco prima delle 12,30 in via Regione Siciliana, più o meno all’altezza del Cres, dove un ragazzo di circa 30 anni, del quale non si conoscono le generalità, è rimasto ferito.

Da una prima ricostruzione pare che l’automobilista salisse in direzione San Martino, alla guida della sua Ford Fiesta bianca. Ad un tratto, per cause che sono ancora oggetto di chiarimento, ma che non dovrebbero essere troppo lontane da una velocità sostenuta, ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere su delle macchine parcheggiate lateralmente. Proprio queste, probabilmente, hanno fatto da trampolino, facendo ribaltare l’auto, dopo due capitomboli.

L’uomo, fortunatamente, è stato prontamente soccorso da alcuni presenti, che si sono prodigati per tirarlo fuori dalle lamiere. Era ferito al volto e sanguinante, ma cosciente. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Monreale per i rilievi di rito, assieme alla Polizia Municipale, quindi pure gli uomini del 118 che, prima gli hanno prestato le cure, quindi lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia. L’auto è stata rimessa in posizione dai Vigili del Fuoco, quindi rimossa con il carro attrezzi. Tre le macchine danneggiate a causa dell'impatto.