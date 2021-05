Valori anomali dell'acqua: il sindaco vieta l'uso potabile nei pressi di Pioppo

La zona interessata nello specifico è quella tra il civico 580 della via Provinciale e la la via Polizzi a Pioppo

MONREALE, 18 maggio – Sembrerebbe esser stata riscontrata qualche anomalìa nei valori di torbidità dell'acqua. Per tale ragione, in via precauzionale, oggi è stata firmata l'ordinanza da parte del sindaco.

Considerata la verifica effettuata dall'AMAP di Palermo, nelle more dei tempi che serviranno a consentire il ritorno alla normalità dei parametri, il primo cittadino Alberto Arcidiacono ha dunque inibito l'uso potabile nel tratto che intercorre dal civico 580 di via Provinciale fino all'incrocio con via Polizzi a Pioppo, consentendone momentaneamente il solo uso igienico-sanitario.