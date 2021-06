Lavori riqualificazione Carmine, Pupella: ''Il Comune ha anticipato 280.000 euro''

Sulla questione del mancato pagamento degli operai l’assessore fa alcune precisazioni

MONREALE, 2 giugno – Sulla questione del mancato pagamento della ditta Coestra srl, appaltatrice dei lavori di riqualificazione del quartiere Carmine, sollevata dal segretario cittadino del Partito Democratico, Silvio Russo, interviene l’assessore ai Lavori Pubblici Geppino Pupella, per apportare alcune precisazioni.

“Ad oggi – afferma l’assessore – la ditta in questione non ha presentato alcuno stato di avanzamento lavori (SAL) a seguito del quale vanno versate le somme da parte dell’ente. Per quel che riguarda i finanziamenti, è vero che si sono verificati dei ritardi, ma questo è da attribuire al fatto che le somme sono state iscritte nel nuovo bilancio, poiché l’appalto è stato assegnato alla fine dello scorso anno.

Peraltro, circa due mesi fa – aggiunge Pupella – il Comune ha provveduto ad anticipare alla ditta la somma di 180 mila euro con fondi propri. Altri 100 mila ne verserà in settimana. Somme che ritengo sufficienti per provvedere al pagamento degli operai che lavorano agli interventi”.