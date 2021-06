Pioppo, Evergreen: ultimo giorno di servizio presso le scuole

I “verdi” saranno impegnati intanto per la formazione antincendio a rischio elevato. Emanuela Terzo: "Ringrazio i miei ragazzi per il lavoro svolto e l'assessore Naimi per la gestione"

MONREALE, 4 giugno - Si conclude oggi il servizio d’ordine pubblico svolto dal gruppo della protezione civile Evergreen in prossimità della sede centrale dell’istituto comprensivo statale Margherita di Navarra di Pioppo e del plesso Benedetto D’Acquisto.

L’attività dei volontari, dunque, riprenderà all’inizio del nuovo anno scolastico. Intanto, diversi ragazzi della squadra di Pioppo, saranno impegnati a sostenere gli esami per conseguire la formazione del corso antincendio a rischio elevato, la cui qualifica permetterà loro di partecipare al piano di prevenzione dei “90 giorni” programmato dall’amministrazione comunale che prevede, nel periodo ad alto rischio incendi, il coinvolgimento di tutte le associazioni locali a supporto delle forze dell’ordine preposte ai servizi di vigilanza e agli interventi di spegnimento.

“Voglio ringraziare i miei ragazzi - afferma il presidente Emanuela Terzo - per l’importante lavoro svolto in questo ultimo anno. Con un ottimo lavoro di squadra e di organizzazione siamo riusciti a coprire diversi servizi. Tuttavia, è mia intenzione esprimere gratitudine all’assessore delegato Paola Naimi, alla quale rinnovo le mie congratulazioni per la impeccabile gestione delle attività nel territorio che hanno visto il coinvolgimento di tutte le associazioni locali”.