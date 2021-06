Apre i battenti ''Pet Store'', articoli e toelettatura per animali

Si trova in via Biagio Giordano, 38 a Monreale. LE FOTO

MONREALE, 6 giugno – Una nuova proposta commerciale arriva a Monreale ed è diretta agli amanti degli animali. Ha aperto i battenti, infatti, “Pet Store, esercizio di articoli e toelettatura per animali. Si trova in via Biagio Giordano, 38.

Ieri è avvenuta l’inaugurazione, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del parroco della chiesa di Santa Teresa, don Innocenzo Bellante, che assieme a don Sebastiano Gaglio, ha recitato una breve preghiera, procedendo alla rituale benedizione del locale.

“Pet Store” appartiene ad un gruppo di giovani facenti parte della Growing srl. All’interno del negozio coloro che in casa o in campagna hanno qualche animale da compagnia possono trovare tutti quegli articoli destinati al benessere ed all’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe.