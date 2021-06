Si stacca un masso dal ponte e precipita sulla circonvallazione: fortunatamente non colpisce nessuno

L’accaduto all’altezza del ponte di via Aldo Moro. Sul posto i Vigili del Fuoco

MONREALE, 9 giugno – Fortunatamente non è finito addosso a nessuno, ma certamente le conseguenze sarebbero potute essere disastrose se il masso che si è staccato dal ponte di via Aldo Moro e che è precipitato sulla circonvallazione sottostante avesse colpito qualche passante.

Ed invece, fortuna ha voluto che la traiettoria della grossa pietra abbia concluso la sua corsa a terra, senza ferire nessuno. Tragedia sfiorata, quindi, possiamo dirlo a ragion veduta. Il tutto è successo oggi pomeriggio, in un’ora, come sempre, molto trafficata, quando la circonvallazione, quasi all’altezza del bivio per via Aldo Moro e via Mulini, brulica di passanti.

Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia Municipale, che comprendendo la gravità della situazione, ha chiesto il soccorso dei Vigili del Fuoco. Questi sono arrivati con i loro mezzi dotati della scala mobile, avviando l’opera di messa in sicurezza provvisoria del tratto. Sarà necessario, però, procedere con molta cautela, poiché gli addetti ai lavori dovranno sincerarsi che non si siano altri eventuali pericoli di crollo in altri punti. Ovviamente il traffico ha subìto dei pesanti rallentamenti e si registrano lunghe code sulla circonvallazione.