Un gioco pirotecnico per una festa in famiglia, incendio a piazzale Candido

Alta la colonna di fumo nero, visibile anche a distanza

MONREALE, 12 giugno – Un gioco pirotecnico, uno dei tantissimi che – purtroppo- quotidianamente siamo ormai abitati a sentire, e divampa un incendio a piazzale Candido, sede di un parcheggio pubblico cittadino, nei pressi del semaforo di via Venero.

È successo oggi pomeriggio, intorno alle 16, quando qualcuno, senza pensare alle conseguenze che sarebbero potute scaturire, ha dato vita ad un gioco pirotecnico, probabilmente per festeggiare in maniera vistosa un evento familiare (una Prima Comunione, diceva qualcuno dei presenti), organizzandolo proprio sull’erba secca che delimita la zona di parcheggio.

Il risultato è stato l’incendio che è scoppiato, alimentato, oltre che dalle leggere folate di vento, anche dal cumulo dei rifiuti che ivi si trovavano. L’incendio ha assunto subito proporzioni vistose, visibili anche da notevole distanza. Ovviamente nessuno dei presunti autori era più sul posto., dove invece posto sono arrivati i Vigili del fuoco, allertati dai residenti, per spegnere le fiamme.