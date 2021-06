Venerdì torna la luce sulla circonvallazione

Arcidiacono: “Questo risultato è il frutto di un grande impegno”

MONREALE, 16 giugno – Torna ad illuminarsi la Circonvallazione di Monreale. Il ripristino dell’illuminazione pubblica, fuori uso da diversi anni, è in programma per venerdì prossimo, quando i lampioni torneranno alla loro funzione.

“Finalmente dopo tantissimi anni – dichiara l'assessore ai servizi a rete Geppino Pupella – è stata definita una importante opera che non solo illuminerà la circonvallazione ma darà soprattutto sicurezza ai cittadini monrealesi, che potranno attraversare questo lungo tratto di strada senza paure e insicurezze. L’intervento che utilizza le nuove tecnologie degli impianti a LED è stato definito dal settore Servizi a Rete . I lavori per un importo di 260.000 euro a base d'asta, a seguito delle gara di appalto sono stati affidati alla ditta Indedil di Favara. Questo importante intervento ,dichiara l'assessore Pupella, raggiunto grazie al contributo dell'ufficio tecnico ed in particolare del geometra Giuseppe Sala, dimostra ancora una volta l'attuazione concreta degli impegni che l'amministrazione ha assunto con la ciittadinanza.

Grande soddisfazione per questo grande obiettivo raggiunto è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono che ha dichiarato che: “Questo risultato è il frutto di un grande impegno portato avanti con grande determinazione ed attenzione per la città e l’obiettivo raggiunto rappresenta un grande orgoglio per tutti coloro che ci hanno creduto e ci hanno lavorato con determinazione e professionalità” .