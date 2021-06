Protezione Civile, un weekend ancora bollente

Ancora allerta di livello 3 (rosso) domani e domenica

PALERMO, 25 giugno – La Protezione civile regionale ha diffuso oggi un nuovo bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

Permane il livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani, sabato 26 giugno e dopodomani, domenica giugno.



Si attestano sui 36 gradi centigradi, sia domani che domenica, le previsioni relative alle temperature massime percepite.



Inalterata la previsione per il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo: pericolosità “bassa” e livello di "preallerta" (colore arancione).