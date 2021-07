Monreale, campagna di prevenzione antincendio: Evergreen e Overland in azione

Le due associazioni saranno impegnate per 92 giorni nel territorio

MONREALE, 9 luglio - Ha avuto inizio martedì scorso la campagna di prevenzione antincendio nel territorio normanno, operazioni che vedranno impegnate le due squadre delle associazioni della protezione civile locali, lungo le aree ad alto rischio.

Per 92 giorni, l’amministrazione comunale potrà dunque contare sull’importante contributo di Evergreen e Overland che alterneranno i rispettivi volontari ogni 23

giornate - per un totale di 46 servizi a squadra - nelle operazioni di avvistamento incendi. Lavori, questi, che hanno già scongiurato il peggio nella giornata di ieri, grazie alla segnalazione del team dei “verdi” circa l’avvistamento di un incendio in zona Sant’Anna.

Ricordiamo che in caso di avvistamento incendi e, per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, è opportuno contattare il Corpo Forestale dello Stato attraverso il numero gratuito di pronto intervento 1515, oppure la sala operativa del Comando provinciale per allertare i Vigili del Fuoco digitando 115.