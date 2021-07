Tornano i ladri delle merendine, ieri blitz nella scuola Morvillo

Misero il bottino: solo 14 euro trafugati, prima che scattasse l’allarme

MONREALE, 19 luglio – Tornano alla carica i cosiddetti “ladri delle merendine”, coloro, cioè, che danneggiano le macchinette che erogano bibite e snack, solitamente posizionate negli edifici pubblici. Stavolta teatro dell’ultimo raid è stata la scuola “Francesca Morvillo” di via Biagio Giordano.

Il blitz è avvenuto ieri, intorno alle 15,20, quindi in pieno giorno, quando una persona si è introdotta furtivamente e con destrezza all’interno dell’istituto, forzando una finestra della palestra, per poi dirigersi nell’atrio dell’ingresso principale, proprio dove sono in funzione le macchinette.

Il ladro ha avuto appena il tempo di forzare la cassettina contenente le monete, ivi contenute, per poi dileguarsi rapidamente, utilizzando lo stesso percorso, anche perché era già scattato l’allarme, suonato presso l’istituto di vigilanza, che ha in appalto il servizio nella scuola. Magro, anzi davvero misero il bottino, considerando che sono stati asportati solo 14 euro. Una cifra modesta considerando che, in assenza di lezioni e di studenti, sono davvero pochi i frequentatori del plesso e quindi i potenziali utenti.

L’autore del furto, però, non ha fatto i conti con le telecamere di vigilanza installate sia all’esterno che all’interno dell’istituto, che lo hanno immortalato, con tanto di tuta da sanificazione indossata fino al cappuccio, probabilmente per essere meno riconoscibile. Le immagini sono già al vaglio delle forze dell’ordine, che non escludono di poterlo individuare in tempi brevi.

La scuola, peraltro, che ha già formalizzato la denuncia, ha in animo di potenziare il sistema di telecamere da videosorveglianza, per scongiurare il ripetersi di episodi di questo genere, che spesso cagionano un danno più ingente per la riparazione delle imposte, che per il bottino in sé.