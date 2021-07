Monreale, cinquanta dipendenti abbandonano la Cgil e passano alla Cisl

A far compiere il salto del fosso l’ormai nota vicenda di Sandro Russo

MONREALE, 20 luglio – Una vera e propria scossa tellurica investe il mondo sindacale tra i dipendenti comunali e gli addetti delle ditta Ecolandia, che per conto del comune cura il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Sono già circa una cinquantina i dipendenti che hanno sottoscritto la disdetta dalla Cgil e sono passati alla Cisl. Una “migrazione”, dicono i ben informati, che potrebbe essere solo all’inizio se è vero, come sembra, che altre tessere “cgielline” sono pronte per essere stracciate e diventare “cisline”.

Lo scossone, lo avevamo preannunciato qualche tempo fa, all’inizio di giugno, affonda le sue origini nella fuoriuscita dai ranghi di Silvio Russo, non una figura qualunque, ma il segretario aziendale della Cgil dei dipendenti del Comune. Assieme a lui avevano abbandonato anche gli Rsu degli impiegati comunali. Adesso l’esodo si allarga e coinvolge una trentina di impiegati Ecolandia e circa una ventina del Comune. Considerati i numeri degli iscritti nei due enti, si tratta quindi di una vera e propria “tabula rasa”.

A far saltare il fosso, prima a Russo e poi alle sue “truppe”, il mancato sostegno del sindacato al fratello Sandro, come è noto, licenziato dalla Cgil dopo tanti anni di servizio, per via di quelle sue dichiarazioni, peraltro ottenute in maniera poco chiara, agli inviati della trasmissione “Non è l’Arena” in Massimo Giletti, in onda su La7.

“Solitamente – afferma Silvio Russo – il sindacato lotta contro i licenziamenti. E su questi princìpi ho impiegato tanti anni di militanza e di battaglie. Stavolta, invece, è stato proprio il sindacato a licenziare un suo onesto impiegato. Impossibile per me restare ancora all’interno della Cgil, al cui interno e i cui militanti e iscritti hanno mostrato più sensibilità rispetto ai vertici”.

