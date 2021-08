Via Togliatti, divieto di sosta per domani e giorno 27 agosto

Via Togliatti, divieto di sosta per domani e giorno 27 agosto

Nella fascia oraria dalle 8 alle 18 previsto l’intervento della ditta Ecolandia per la pulizia della zona

MONREALE, 25 agosto – Una nuova e provvisoria ordinanza interesserà l’intera estensione di via Togliatti, a Monreale: nelle giornate di domani e del 27 agosto, dalle 8 alle 18, sarà in vigore il divieto di sosta per i mezzi dei residenti.

In caso di inosservanza dello stesso si procederà con la rimozione coatta dei veicoli presenti in strada.

Il provvedimento è stato reso necessario dagli interventi che coinvolgeranno tutta la via: la ditta Ecolandia si occuperà, sia domani che dopodomani, della pulizia del territorio tramite la rimozione di rifiuti e sterpaglie.

Incluso nell’ordinanza anche l’obbligo, da parte della ditta, di segnalare la presenza del cantiere temporaneo.