La Settimana di Musica un grande successo che ci inorgoglisce

"La Regione incrementerà il suo impegno per l’edizione dell’anno prossimo"

MONREALE, 27 ottobre – "Il successo riscosso dalla 63ª edizione della Settimana di Musica Sacra, su cui è calato ieri sera il sipario, si accompagna alla soddisfazione per il risultato raggiunto e ad un grande orgoglio per il lavoro fin qui svolto".

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, al termine della kermesse che al successo di pubblico ha coniugato il coinvolgimento del territorio. "Il ricordo - ha continuato Intravaia – della tristezza di alcune serate sbiadite, appena qualche anno fa, quando la Rassegna languiva, paragonato al successo di pubblico e agli artisti anche internazionali che, a partire dall'anno scorso, calcano il podio della cattedrale, non può che riempirci di soddisfazione e grande speranza per il futuro. Vincendo la sfida di riportare in auge la Settimana di Musica Sacra, hanno vinto Monreale e tutta la cultura siciliana. La Regione crede in questa manifestazione e sono certo incrementerà il suo impegno per l'edizione dell'anno prossimo".