Il principe Carlo di Borbone cittadino onorario di Monreale

La cerimonia oggi in Sala Rossa. Ha donato un montascale al Comune, installato a Palazzo di Città

MONREALE, 27 ottobre – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, stamattina in Sala Rossa, alla presenza della Giunta comunale, ha conferito la cittadinanza onoraria al principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie accompagnato dalla figlia Maria Carolina e dalla sorella Beatrice.

I principi sovvenzionano con l’Ordine Costantiniano, il Progetto “Briciole di Salute” a Monreale, la cui madrina è la sorella principessa Beatrice già cittadina onoraria, della cittadina normanna. Insieme all’Ordine Costantiniano hanno promosso numerose iniziative sociali, assistenziali e filantropiche.

Prima della cerimonia è stato inaugurato il montascale installato nello scalone del palazzo comunale, donato dai principi per consentire a soggetti disabili di accedere agli uffici pubblici.

Il loro impegno è stato altre volte profuso e anche per il recupero e per la valorizzazione delle bellezze artistiche cittadine e i principi hanno da sempre contribuito in diverse occasioni a fare conoscere ancora di più Monreale nel mondo. Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, Antonio Di Janni delegato vicario di Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Claudio Ragusa cavaliere ufficiale dell’Ordine e Vincenzo Nuccio segretario.