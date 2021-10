Covid-19, 308 nuovi positivi in Sicilia. In leggero aumento i ricoveri

Nelle ultime ventiquattro ore i tamponi processati sono stati 13.409 e il tasso di positività si attesta al 2,3%

PALERMO, 28 ottobre – Nella nostra Isola sono stati 308 i casi di positività al coronavirus riscontrati oggi. Le analisi effettuate sono state 13.409 e il tasso di positività è oggi pari al 2,3%. Il bollettino giornaliero segnala inoltre 9 vittime (che fanno tutte capo ad altri giorni) e 234 dimessi guariti. Risultano in leggero aumento i ricoveri.

In particolare, 286 persone si trovano in degenza ordinaria (+6 nelle ultime ventiquattro ore), mentre non cambia il numero dei pazienti dei reparti di terapia intensiva (in tutto 38). In provincia di Palermo si registra il numero più alto di contagi di tutta la Sicilia (+96) e l'incidenza nella regione è ancora pari a 53 casi ogni 100 mila abitanti. In tutta la penisola sono stati accertati 4.866 nuovi casi, 50 vittime e un tasso di positività dello 0,9%.