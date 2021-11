Covid-19, nella nostra Isola 301 nuovi contagi e 264 guariti

Il tasso di positività sale al 2,7%. Sono 7.197 gli attuali positivi alla malattia

PALERMO, 31 ottobre – Oggi sono 301 i positivi al coronavirus registrati nella nostra regione, su 11.204 analisi processate. Il tasso di positività è salito di poco e ha raggiunto il 2,7%, mentre le due vittime segnalate fanno capo ad altri giorni. Perviene anche il dato riguardanti il numero dei nuovi dimessi guariti (+264).

Delle 7.197 persone attualmente affette dalla malattia da Covid-19, 288 sono ricoverate in degenza ordinaria mentre rimane invariato il numero di quelle presenti in rianimazione (33). In provincia di Palermo si riscontrano 96 contagi in più, diversamente dal Catanese che ne conta 116. L'intera nazione presenta 4.526 nuovi casi di positività, 26 vittime e un tasso di positività pari all'1,3%.