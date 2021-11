Monreale, dipendente comunale muore da solo in casa

Giovanni Lanza, appartenente al bacino degli ex Pip, è stato trovato stamattina nel suo appartamento

MONREALE, 17 novembre – Potrebbe essere una triste storia di solitudine, l’ennesima dei nostri tempi, quella che ha visto la morte “silenziosa” di Giovanni Lanza, 54 anni, appartenente al bacino degli ex Pip, assegnato al Comune di Monreale, dove si occupava di piccole riparazioni.

L’uomo, originario di Palermo, è stato trovato morto stamattina nel suo appartamento al pianterreno di chiasso Salita Militi e due passi dal Canale, dove viveva da solo. Un malore, probabilmente, la causa del decesso. Di lui familiari e colleghi non avevano notizie da venerdì scorso, tanto che oggi, un collega, preoccupato per la prolungata assenza, anche telefonica, dal momento che non rispondeva al telefono, ha deciso di andarlo a cercare.

Stamattina, pertanto, l’amara scoperta, con l’intervento dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta. L’arrivo degli uomini del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Alcuni dei vicini, però, asseriscono di averlo sentito lunedì sera, restringendo perciò la forbice oraria nella quale potrebbe essere avvenuto il decesso.

Qualcosa in più, al riguardo, potrebbe dirlo la relazione del medico legale giunto sul posto, chiamato dal magistrato di turno che indaga sulla morte dell’uomo.