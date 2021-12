Natale a Monreale, presentato oggi il programma degli eventi

Si chiamerà ''Natale Ritrovato'': si parte domani con l’accensione delle luminarie per le vie cittadine

MONREALE, 6 dicembre – E' stato ufficialmente presentato oggi il programma completo comprendente tutti gli impegni e le manifestazioni relative al periodo delle festività natalizie.

Alla conferenza stampa, indetta per l'occasione nel salone di Casa Cultura, erano presenti – oltre all'amministrazione comunale – anche i rappresentati delle associazioni locali, della Pro Loco e ovviamente degli sponsor che hanno promosso gli eventi e contribuito alla loro realizzazione.

"Un lavoro di squadra – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono – che ha impegnato tutti. Cercando di rispettare tutte le precauzioni del caso, vogliamo che a Monreale si respiri un'aria diversa e che tutti possano gioirne".

''Abbiamo voluto chiamarlo ''Natale Ritrovato'' – spiega esponendo l'intero programma l'assessore Geppino Pupella - titolo esemplificativo e sintetico al tempo stesso purtroppo della cronaca ormai nota relativa alle restrizioni di natura sanitaria di contrasto alla pandemia. L'obiettivo è certamente quello di ritrovare quella spensieratezza e allegria caratteristici del periodo natalizio di cui purtroppo negli ultimi due anni appunto non c'è stato concesso di gioire. Noi ci proveremo, ovviamente tenendo sempre ben a mente tutte le precauzioni ancora in corso''.

Tante le iniziative che quest'anno comporranno il ricco programma festivo, nato dalla collaborazione fruttuosa tra tante diverse associazioni e attività commerciali e dell'artigianato locale. Eventi interamente dedicati ai più piccoli, canti, danze e concerti per le vie della città e i siti più caratteristici del territorio sono soltanto alcune delle opportunità di svago che, da domani fino al 6 gennaio, l'amministrazione conta di offrire. Non uno, ma addirittura quattro gli alberi poi che addobberanno a festa la cittadina.

''Tra questi vi sarà anche l'albero della solidarietà – aggiunge l'assessore Letizia Sardisco – un auspicio per il futuro, di benessere e speranza per l'intera comunità. Aldilà delle ristrettezze che l'Ente può avere, la collaborazione con tante altre associazioni dimostra come comunque si riesca a fare qualcosa. E' già stato realizzato il progetto di un albero, da montare in piazza Guglielmo, alto addirittura nove metri. Un'opera mai realizzata, costituita da particolari mattonelle in lana, che speriamo possa essere il simbolo di questo Natale''.