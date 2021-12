Pnrr, a Monreale in arrivo dieci milioni di euro per la riqualificazione di edifici pubblici

Ma è corsa contro il tempo: entro il 21 gennaio dovranno essere presentati i progetti

MONREALE, 23 dicembre – Saranno dieci i milioni di euro destinati a Monreale, attraverso la Città Metropolitana di Palermo, dal “Piano Urbano integrato” inserite nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) voluto dal governo nazionale.

Fondi che serviranno, tra le altre cose, “a favorire la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché a sostenere progetti legati alle “smart cities”, con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico”.

In pratica, il comune avrà la possibilità di efficientare alcuni suoi immobili, rendendoli conformi alle attuali disposizioni in materia di sicurezza e di risparmio energetico. Poco meno di 200 milioni (196 per la precisione) le somme destinate alla Città Metropolitana di Palermo, dieci dei quali dovrebbero prendere la via di Monreale, in ragione della fascia di popolazione in cui è inserito il centro normanno (25 mila-50 mila abitanti). Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire e da prendere al volo.

Purchè il Comune si faccia trovare pronto, presentando proposte progettuali valide (non c’è bisogno che siano già esecutive, anche solo di massima) degli interventi che intende realizzare, impegnandosi a rispettare una serie di requisiti.

Si tratta di una bella sfida, ovviamente, che impegnerà e non poco gli uffici, ma che, date le circostanze, non può essere disattesa. Anche perché il tempo stringe e l’elenco degli interventi deve essere trasmesso entro e non oltre il 21 gennaio prossimo. Come dire: domani mattina.

Per gli interventi i comuni potranno avvalersi della co-progettazione del terzo settore e della partecipazione dei privati, nella misura massima del 25 per cento.

“Ritengo che sia una grossa opportunità sulla quale porre la massima attenzione – dice il segretario del Partito Democratico monrealese, Silvio Russo – La nostra amministrazione dovrò farsi trovare pronta a redigere idee progettuali, in grado di soddisfare le finalità di questo finanziamento, grazie al quale la nostra città potrà mettere a posto diversi immobili che necessitano di interventi ormai non più rinviabili”.