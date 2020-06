Lunedì Silvio Russo sarà ufficialmente segretario cittadino del Pd

“Il sostegno alle famiglie la nostra priorità”

MONREALE, 27 giugno – Avverrà lunedì pomeriggio, alle ore 17, sulla piattaforma Zoom, la proclamazione ufficiale dell’elezione di Silvio Russo a segretario cittadino del Partito Democratico. Da lunedì, pertanto, diventerà ufficiale, ciò che era praticamente già noto ed anche, peraltro, abbastanza preventivabile alla vigilia.

Da lunedì, quindi, cominceranno le attività politiche del neo segretario dei Dem che, come ci anticipa, presenterà nei prossimi giorni un'agenda d'incontri per far conoscere ai concittadini quelle che sono le misure del decreto Rilancio approvate dal governo nazionale in merito a salute, sostegno alle imprese e all'economia, incentivi e semplificazione fiscale, tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, famiglia e disabilità.

“Un vero e proprio lavoro di squadra quello che siamo mettendo su – afferma Russo – , grazie al supporto e alla fiducia dei nuovi e giovani dirigenti presenti all'interno del rinnovato circolo”.



“Tra le principali misure del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella scheda a cura dei Deputati PD – aggiunge – sottolinea Marta Salvia, pedagogista nonché componente dell' assemblea provinciale PD, è previsto l’incremento del fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Dunque si tratta di incentivi importanti, che consentono di poter dare un concreto supporto alle famiglie.

Poiché prioritario è - continua la Salvia - promuovere un patto educativo territoriale che presti attenzione ai nuovi bisogni socio-educativi dei piccoli cittadini, che in questa fase emergenziale hanno sofferto l’isolamento sociale a causa di un virus ai loro occhi invisibile ma cattivo, e solo attraverso un adeguato lavoro di rete sarà possibile garantire loro un favorevole percorso di crescita all'interno della nostra comunità”.

Il mio dovere sociale e morale - conclude Silvio Russo - in quanto segretario di un partito come il PD, è quello di ascoltare i bisogni dei nostri cittadini fornendo delle risposte efficienti e sostenere le fasce più deboli”.