Covid-19, boom di contagi in Sicilia: sono 3.729. Le vittime sono 6

Si mantiene al di sopra delle 50 mila unità il numero delle analisi effettuate. Il tasso di positività aumenta al 6,7%

PALERMO, 29 dicembre – Non si arresta la diffusione dei contagi da Covid-19 nella nostra Isola così come in tutta Italia: nelle ultime ventiquattro ore la Sicilia conta il numero (mai riscontrato prima d'ora) di 3.729 nuovi positivi, emersi da 55.631 tamponi processati, nonché un tasso di positività del 6,7%.

Oggi sono state segnalate 6 vittime, mentre i ricoverati sono rispettivamente 703 in degenza ordinaria e 89 in rianimazione. Risultano superate, dunque, le soglie di occupazione del 15% per i reparti ordinari e del 10% per le terapie intensive, che decretano il passaggio delle regioni in "zona gialla". Questa la ripartizione provinciale dei nuovi casi di positività al coronavirus registrati: 984 a Palermo, 957 nel Catanese, 478 a Messina, 339 nel Trapanese, 279 a Siracusa, 271 a Enna, 217 nel Nisseno, 172 a Ragusa e 32 nell'Agrigentino.

Non è più rosea la situazione epidemiologica a livello nazionale: oggi i contagi rilevati sono stati 98.020, a fronte di 1.029.429 analisi condotte, mentre si accertano 136 vittime e un tasso di positività pari al 9,5%. Nei reparti ordinari e in terapia intensiva si trovano, rispettivamente, 10.578 e 1.185 persone.