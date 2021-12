Covid, a Monreale 79 i positivi in tutto attualmente

Il sindaco Arcidiacono rassicura: ''Nessun ricoverato''

MONREALE, 29 dicembre – Il dato ufficiale riguardante la situazione epidemiologica sul territorio dice espressamente che a Monreale sono attualmente 79 i positivi.

Di questi tuttavia – come affermato dallo stesso primo cittadino Alberto Arcidiacono – nessuno è ricoverato. Un numero, quello dei degenti, che certamente si fa specchio di un generale aumento dei casi che, anche a livello nazionale, si è fatto registrare in special modo a seguito delle prime festività natalizie e che – proprio per tale ragione - impone una rinnovata attenzione nei confronti delle ormai usuali norme di contenimento del contagio e della diffusione del Covid 19 e delle sue varianti.Non è più rosea la situazione epidemiologica a livello nazionale: oggi i contagi rilevati sono stati 98.020, a fronte di 1.029.429 analisi condotte, mentre si accertano 136 vittime e un tasso di positività pari al 9,5%. Nei reparti ordinari e in terapia intensiva si trovano, rispettivamente, 10.578 e 1.185 persone.