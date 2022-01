Coronavirus, ancora oltre 7 mila i nuovi contagi nella nostra Isola

Intanto è boom di guariti (+4.218) e le vittime segnalate sono 41

PALERMO, 27 gennaio – Anche oggi il numero dei nuovi positivi alla malattia da coronavirus nella nostra regione supera le 7 mila unità (precisamente, 7.369) ma a fronte di un numero minore di tamponi processati (oggi 47.456, ieri 50.327).

Il tasso di positività risulta in leggero calo rispetto alla giornata precedente (nelle ultime ventiquattro ore è stato pari al 15,5%, contro il 15,7% della data di ieri), mentre le vittime registrate sono 41. Tantissime le persone che in data odierna si sono negativizzate (secondo il conteggio fornito, sono 4.218) e scendono sia i ricoverati in degenza ordinaria (1.605, 10 in meno di ieri) che in rianimazione (-5, attualmente 150).

I dati riguardanti la situazione epidemiologica giornaliera nella nostra Isola concernono anche la ripartizione dei nuovi contagi da Covid-19 nelle nove province: 1.728 a Palermo, 1.725 a Catania, 1.011 a Messina, 973 a Ragusa, 802 a Siracusa, 526 a Caltanissetta, 413 a Trapani, 370 ad Agrigento e 186 a Enna. Sul fronte nazionale sono invece emersi 155.697 nuovi casi, 389 vittime e un tasso di positività del 15%.